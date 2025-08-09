Logo
Grand Theft Auto VI zal volgens Take-Two CEO een “eerlijke prijs” hebben

Nieuws
Joey Visser on 09 August 2025 om 11:43

Grand Theft Auto VI heeft ondertussen een releasedatum, maar een prijs voor de titel is nog altijd niet bekend. Variety vroeg de CEO van Take-Two, Strauss Zelnik, wat zijn mening is over games van $80 en wat dit betekent voor de komende release van Rockstar Games.

Zelnick gaf aan dat ontwikkelaar Rockstar de prijs bekend zal maken wanneer de tijd rijp is. Hieronder lees je zijn reactie, het mag duidelijk zijn dat hij geen direct antwoord gaf op de vraag over de prijs en in plaats daarvan het onderwerp veranderde naar de uiteindelijke waarde die geleverd zal worden aan klanten.

“Our goal always is to deliver more value than what we charge, so we’ve had variable pricing at the company forever. As you know, the approach of the industry is to launch at a premium price, sometimes with special editions, and over time, typically to reduce the price to enhance the overall size of the market. We do the very same thing. I think, probably more than most, we’re highly focused on making sure that the experience is great, not just because the game itself is great, but also because consumers have paid a fair price for it.”

Of Grand Theft Auto VI daadwerkelijk € 80,- zal kosten bij release is nog niet bevestigd, al achten wij de kans erg groot. Meerdere uitgevers hebben nieuwe prijzen van € 80,- omarmd en het lijkt erop dat meer ontwikkelaars zullen volgen.

Sommigen geloven zelfs dat Grand Theft Auto VI € 100,- zal kosten bij release. De titel zal nu eenmaal goed verkopen, ongeacht de prijs die de ontwikkelaar/uitgever ervoor zal vragen.

  1. Anoniem-606's avatar

    Als het meer dan 70 euro wordt is het geen eerlijke prijs. En 100 euro is een game als gta al helemaal niet waard.

    0
    @Reply
  2. Anoniem-6481's avatar

    100 euro zou ik geen probleem vinden.

    0
    @Reply
  3. Anoniem-6540's avatar

    Eerlijke prijs voor dd portemonnee van Strauss Zelnik natuurlijk!

    En mensen gaan t gewoon slikken want GTA can do no wrong.

    0
    @Reply
  4. Anoniem-9255's avatar

    Voor GTA koop ik de speciale editie. Games als GTA zijn een unicum en het meer dan waard.

    0
    @Reply
  5. Anoniem-7586's avatar

    @Anoniem-9255: Mag je mij toch eens uitleggen wat hier nu zo bijzonder aan is? Vermakelijk zeker, maar bijzonder? Het doet niets dat niet al eerder is gedaan.

    0
    @Reply
  6. Anoniem-7586's avatar

    Als ze voor een klote game als mario kart world al 90 euro vragen dan mag gta6 rustig 100 euro kosten.

    0
    @Reply
  7. Anoniem-8234's avatar

    LOL. Als die boven de 60 kost wacht ik wel lekker.

    0
    @Reply
  8. Anoniem-4025's avatar

    @Anoniem-9255: als jij 100 euro voor GTA goed vind, heb ik het recht om 100 euro een schappelijke prijs te vinden voor battlefield 6

    0
    @Reply
  9. Anoniem-4025's avatar

    @Anoniem-8234: Die keuze heb je. Je kunt de game ook niet kopen.

    0
    @Reply
  @Anoniem-4025: Dat recht heb je.

    @Anoniem-4025: Dat recht heb je.

    0
    @Reply
  11. Anoniem-8479's avatar

    Als dit soort mensen het woord eerlijk in de mond nemen, dan moet je op je hoede zijn. Tis een feit dat mensen moeten beweren ze betrouwbaar of eerlijk zijn , dat vrijwel nooit zijn. Je benoemd het namelijk niet als het vanzelfsprekend is.

    0
    @Reply
  12. Anoniem-9740's avatar

    @Anoniem-8479: Op je hoede zijn ? Het gaat maar om een prijs van een game hoor.

    0
    @Reply

