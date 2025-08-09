Grand Theft Auto VI zal volgens Take-Two CEO een “eerlijke prijs” hebben

Grand Theft Auto VI heeft ondertussen een releasedatum, maar een prijs voor de titel is nog altijd niet bekend. Variety vroeg de CEO van Take-Two, Strauss Zelnik, wat zijn mening is over games van $80 en wat dit betekent voor de komende release van Rockstar Games.

Zelnick gaf aan dat ontwikkelaar Rockstar de prijs bekend zal maken wanneer de tijd rijp is. Hieronder lees je zijn reactie, het mag duidelijk zijn dat hij geen direct antwoord gaf op de vraag over de prijs en in plaats daarvan het onderwerp veranderde naar de uiteindelijke waarde die geleverd zal worden aan klanten.

“Our goal always is to deliver more value than what we charge, so we’ve had variable pricing at the company forever. As you know, the approach of the industry is to launch at a premium price, sometimes with special editions, and over time, typically to reduce the price to enhance the overall size of the market. We do the very same thing. I think, probably more than most, we’re highly focused on making sure that the experience is great, not just because the game itself is great, but also because consumers have paid a fair price for it.”

Of Grand Theft Auto VI daadwerkelijk € 80,- zal kosten bij release is nog niet bevestigd, al achten wij de kans erg groot. Meerdere uitgevers hebben nieuwe prijzen van € 80,- omarmd en het lijkt erop dat meer ontwikkelaars zullen volgen.

Sommigen geloven zelfs dat Grand Theft Auto VI € 100,- zal kosten bij release. De titel zal nu eenmaal goed verkopen, ongeacht de prijs die de ontwikkelaar/uitgever ervoor zal vragen.