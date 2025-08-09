The Pokémon Company komt met een evenementen app



Het merk Pokémon bestaat uit vele onderdelen. We hebben de games, we hebben de trading card game, Pokémon Go… en al die verschillende takken hebben hun eigen community’s met bijbehorende events. Daarom komt The Pokémon Company nu met Pokémon Events, een app waarin je alle evenementen met betrekking tot Pokémon in de gaten kunt houden.

De app is per direct beschikbaar voor Android en iOS toestellen. In de app vind je niet alleen evenementen, maar ook geplande bijeenkomsten om bijvoorbeeld Pokémon kaartjes met elkaar te ruilen. Om gebruik te kunnen maken van Pokémon Events moet je jezelf wel eerst registreren.

De app gaat sowieso noodzakelijk zijn voor deelname aan de Pokémon World Championships 2025 dat op 15 augustus van start gaat.