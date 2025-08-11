Logo
Mortal Kombat 1 is inmiddels meer dan 6,2 miljoen keer verkocht

Nieuws
Joey Visser on 11 August 2025 om 13:47

blank

Mortal Kombat 1 is ondertussen bijna 2 jaar oud, maar heeft in die redelijk korte tijd een hoop weten te bereiken. Een van de makers van de game, Ed Boon, heeft onlangs bekendgemaakt dat Mortal Kombat 1 inmiddels meer dan 6,2 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Dit is een flinke toename sinds begin van het jaar, toen duidelijk werd dat de titel de mijlpaal van 5 miljoen verkochte exemplaren had bereikt.

De game kreeg is onlangs nog voorzien van een nieuwe patch die de balans tussen de verschillende karakters flink moet verbeteren. Ed Boon heeft een video gedeeld via X, waarin alle wijzigingen verder worden toegelicht.

Mortal Kombat 1 is beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Eerder dit jaar maakte ontwikkelaar NetherRealm Studios duidelijk dat er geen nieuwe personages meer toegevoegd worden aan de game. De reden hiervoor is dat zij waarschijnlijk werken aan Injustice 3.

5 reacties

  1. Anoniem-6055's avatar

    Sorry maar dit by far de minste MK in JAREN. Dat is ook de algemene mening dus. Dat ie lekker verkocht heeft zegt verder vrijwel niks.

  2. Anoniem-2227's avatar

    @Anoniem-6055: hmmmm. Oké oké. Ik ben het plot kwijt.

    Mk1 word goed verkocht, maar word niet veel gespeeld en word als matig gezien en is dus een flop

    AC: Shadows word redelijk verkocht, maar heeft wel heel veel actieve spelers en word op onder andere steam overwegend positief ontvangen door spelers en is dus een flop.

    Mijn vraag is waneer is een game dan wel een succes? Want bij MK1 wordt er gezegd verkopen doen er niet toe en bij AC: Shadows wordt er gezegd verkopen zijn key.

  3. Anoniem-1737's avatar

    @Anoniem-6055: “Sorry maar dit by far de minste MK in JAREN”
    Dat is JOUW mening. Meer is het niet.

  4. Anoniem-8495's avatar

    Slechtste MK sinds Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero. Ik verwacht dat nu met de dood van woke het volgende deel weer gaat knallen

  5. Anoniem-9278's avatar

    Fantastische game.

