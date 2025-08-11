Mortal Kombat 1 is inmiddels meer dan 6,2 miljoen keer verkocht

Mortal Kombat 1 is ondertussen bijna 2 jaar oud, maar heeft in die redelijk korte tijd een hoop weten te bereiken. Een van de makers van de game, Ed Boon, heeft onlangs bekendgemaakt dat Mortal Kombat 1 inmiddels meer dan 6,2 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Dit is een flinke toename sinds begin van het jaar, toen duidelijk werd dat de titel de mijlpaal van 5 miljoen verkochte exemplaren had bereikt.

De game kreeg is onlangs nog voorzien van een nieuwe patch die de balans tussen de verschillende karakters flink moet verbeteren. Ed Boon heeft een video gedeeld via X, waarin alle wijzigingen verder worden toegelicht.

(1 of 7)

Lot of Mortal Kombat related news recently: Let’s start with MK1. With over 6.2 million games sold, we’re still committed to refining MK1 to be our most balanced game. Check out this video for details on the balance patch we released today.https://t.co/LQhWBLWCgy — Ed Boon (@noobde) August 8, 2025

Mortal Kombat 1 is beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Eerder dit jaar maakte ontwikkelaar NetherRealm Studios duidelijk dat er geen nieuwe personages meer toegevoegd worden aan de game. De reden hiervoor is dat zij waarschijnlijk werken aan Injustice 3.