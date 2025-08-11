Battlefield 6 open beta is de meest gespeelde ooit in de franchise

Electronic Arts heeft via het officiële Battlefield-communicatiekanaal op X laten weten dat de open betatest van Battlefield 6 de meest gespeelde beta in de geschiedenis van de franchise is.
Op de dag dat de beta begon, waren er al meer dan 335.000 gelijktijdige spelers via Steam. Sindsdien is dat aantal flink gestegen, met afgelopen weekend zelfs een piek van 521.079 spelers. Hoewel het grote aantal spelers goed nieuws is voor EA, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Zo heeft het bedrijf al laten weten dat spelers wachtrijen mogen verwachten voordat ze het spel kunnen betreden.
De open beta van Battlefield 6 bevat drie maps: Iberian Offensive, Liberation Peak en Siege of Cairo. De volledige release zal bij de lancering in totaal negen maps hebben.
Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Maak je geen zorgen als je deze beta hebt gemist: er start nog een tweede beta op 14 augustus, die tot en met 17 augustus speelbaar is.
Iedereen jankt om het feit dat je in een wachtrij wordt gezet. De keren dat ik wilde spelen zat ik op 65.000. Binnen 3 minuten zat ik telkens in een game. Men maakt het groter dan het is, zoals alles tegenwoordig.
Ziet er goed uit. Dit is wat BF hoort te zijn.
Ik heb de open beta helaas niet kunnen spelen dit weekend, is het weer als vanouds en beter dan COD ? Wat overigens niet zo moeilijk is tegenwoordig.
Dan kun je zien hoeveel spelers er gaan vertrekken bij COD 10 oktober. Goeie beta, ziet er goed uit, geen beavis en butthead, pratende geweren, blije operator stemmetjes, roze geweren die bubbeltjes schieten…heerlijk.