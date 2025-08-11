Voormalig Blizzard president: ‘Battlefield 6 zal Call of Duty: Black Ops 7 wegblazen’

Battlefield 6 was de afgelopen dagen te spelen via de open beta en dat hebben enorm veel spelers gedaan. De eerste reacties zijn over het algemeen erg positief en met een release op 10 oktober, heeft Activision voor het eerst in een paar jaar weer echte concurrentie.

De voormalig president van Blizzard, Mike Ybarra, heeft er zijn zegje over gedaan op X. Battlefield 6 komt straks tegenover Call of Duty: Black Ops 7 te staan en Ybarra verwacht dat Battlefield 6 de winnaar zal worden van de twee shooters, maar belangrijker nog: het zal het genre goed doen.

Ybarra verwacht dat Battlefield Call of Duty dit jaar zal wegblazen en als gevolg daarvan zal Activision af moeten stappen van hun ‘luie’ benadering, omdat ze nu concurrentie hebben en dat haalt het beste in teams naar boven. Uiteindelijk zal de speler dus het meeste winnen.