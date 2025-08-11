Voormalig Blizzard president: ‘Battlefield 6 zal Call of Duty: Black Ops 7 wegblazen’

Battlefield 6 was de afgelopen dagen te spelen via de open beta en dat hebben enorm veel spelers gedaan. De eerste reacties zijn over het algemeen erg positief en met een release op 10 oktober, heeft Activision voor het eerst in een paar jaar weer echte concurrentie.
De voormalig president van Blizzard, Mike Ybarra, heeft er zijn zegje over gedaan op X. Battlefield 6 komt straks tegenover Call of Duty: Black Ops 7 te staan en Ybarra verwacht dat Battlefield 6 de winnaar zal worden van de twee shooters, maar belangrijker nog: het zal het genre goed doen.
Ybarra verwacht dat Battlefield Call of Duty dit jaar zal wegblazen en als gevolg daarvan zal Activision af moeten stappen van hun ‘luie’ benadering, omdat ze nu concurrentie hebben en dat haalt het beste in teams naar boven. Uiteindelijk zal de speler dus het meeste winnen.
“Battlefield will boot stomp [Call of Duty] this year. But the real win here is [Call of Duty] won’t be lazy anymore, and we’ll all get better FPS games for it.
What I meant by boot stomp is it will review better and drive urgency from the CoD team like never before. Player counts you can’t use because CoD is free on Game Pass. Which makes it interesting to see if it will sell close to CoD – maybe so. But I’m not wrong – more competition will make CoD better and I’m all for Battlefield doing that. It shouldn’t take that – CoD is lazy… 130GB+ installs, slow UI, incredible cheating on and on… they need to fix it. The only way they will is through competition.“
Dat zelfs bedrijven aan deze kinderachtige onzin mee doen.
Heb nooit iets met call of duty gehad maar cod zal het altijd wel goed blijven doen.
Beetje idiote en kinderlijke verwoording maar hij heeft wel een punt. Hoe beter BF6 het doet, hoe beter ook voor CoD. Want concurrentie is idd belangrijk en doet elkaar uitdagen.
Kijk maar naar PS en Xbox momenteel. Het enorm verzwakte Xbox zorgt er echt ook niet voor dat Sony zichzelf inspant deze generatie.
Als je jezelf moet bewijzen ga je er veel meer moeite voor doen en dat komt uiteindelijk wij gamers enkel maar ten goede.
Zo’n kinderlijke vergelijking is het zeker weten niet hoor, Call of Duty gaat al jaren steeds verder achteruit met kwaliteit.
Kijk bijvoorbeeld naar die domme American Dad bundle.. Een cartoon character in een 3D oorlog wereld.. Nou, baanbrekend en ook toevoegend hoor.
Ik hoop dat Battlefield 6 de Call of Duty developers volle paniekaanvallen geeft en ze eindelijk weer eens normale games maken zonder die onzin MTX en te stoppen met lui zijn en gewoon problemen oplossen inplaats van negeren.
Ik betwijfel of Activision hier echt wakker van schrikt en wordt, misschien zullen ze t iets anders aanpakken maar echte grote verandering verwacht ik ergens niet maar dat Battlefield het waarschijnlijk beter gaat doen dan CoD dit jaar zit er wel dik in. Alsnog, geen pre-orders zou ik wel zeggen.
Ik snap die vergelijking helemaal niet, COD is een shooter van een heel ander kaliber, snel en korte potjes, vooral gericht op kleinere maps ook. BF is een grootschalige shooter en speelt ook veel langzamer en heeft ook voertuigen erbij, deze 2 shooters kunnen makkelijk naast elkaar bestaan, voorheen had ik ze ook altijd allebei en was het niet de vraag of ik zin had in een shooter, maar of ik zin had in een potje BF of een potje COD.