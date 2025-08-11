EA wilde remaster van Dragon Age trilogie niet financieren

De Dragon Age-franchise is met meerdere (succesvolle) delen een uitstekende optie voor EA om van een remaster of remake te voorzien, maar toch heeft de uitgever dat nooit gedaan. Uit een interview met voormalig game director Mark Darrah blijkt nu waarom.

De game director sprak met MrMattyPlays en hij vertelde dat BioWare op een gegeven moment een pitch heeft gedaan, maar dat EA het niet wilde financieren. Een uitdaging is dat de eerste drie games op andere engines zijn gemaakt, wat meer tijd en geld kost, maar de ontwikkelaar had een plan om dat goed aan te pakken.

“Let’s do Frostbite tools, and then let’s find a mod house that seems talented and pay them to do a remake of Dragon Age Origins.”

Darrah stelt daarbij ook dat EA sowieso niet zo’n fan is van remasters en remakes. Een opmerkelijk standpunt van de uitgever, want remasters en remakes zijn beduidend goedkoper dan nieuwe games en grote franchises verkopen toch wel, wat dus resulteert in ‘gratis geld’.

“EA’s historically been, and I don’t really know why, but they’ve even said this publicly, kind of against remasters. It’s strange for a publicly traded company to basically be against free money, but they seem to be against it. That’s part of it.”

Hier voegt Darrah aan toe dat EA niet per se tegen een heruitgave van de oorspronkelijke games is, maar dat ze het niet wilden financieren en BioWare had er de financiële middelen niet voor.

“EA’s stance was probably, ‘Sure, go ahead and do it, but do it with the money you already have.’ And it’s like, ‘Well, we can’t do it with the money that we already have because we’re doing all these other things.'”

De laatste keer dat EA een remake uitbracht was van de eerste Dead Space, die in 2023 verscheen. Daarvoor bracht de uitgever de Mass Effect Legendary Edition uit voor de PlayStation 4, in 2021.