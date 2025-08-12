Turtle Beach komt met eerste officiële budget Switch 2 headset

Ben je op zoek naar een officiële headset voor de Nintendo Switch 2, maar wil je daar niet veel geld voor betalen? Dan komt Turtle Beach binnenkort met een oplossing. Het Amerikaanse bedrijf komt namelijk met de eerste officiële Switch 2 headset op de proppen.

De Turtle Beach Airlite Wired Gaming Headset werkt buiten de Switch 2 ook op alle modellen van de eerste Switch. De headset weegt 228 gram en bevat 40mm speakers met Neodymium magneten, die voor een ‘superieur geluid’ moeten zorgen. De kosten voor deze headset zijn € 24,99 en hij zal vanaf 3 september 2025 in de winkels liggen.

Wil je deze headset pre-orderen, dan kan je dat hier doen.