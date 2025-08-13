Logo
Tweede Battlefield 6 beta bevat extra map en twee nieuwe modi

Nieuws
Lennard Verhage on 13 August 2025 om 08:32

Na het succes van de eerste Battlefield 6 beta kunnen we vanaf morgen opnieuw aan de slag met de tweede beta. Die bevat alle content van de eerste beta, maar zal ook wat uitgebreid worden met nog nieuwe content. Environment artist Daniel Cambran heeft via X aangegeven dat er een nieuwe map op stapel staat.

Het gaat om de map Empire State, die eerder al getoond werd bij de onthulling. Verder mogen spelers ook de toevoeging van twee nieuwe modi verwachten, namelijk Rush en Squad Deathmatch. Hiermee zal de beta een stuk groter zijn, het totale pakket is nu:

Maps

  • Empire State
  • Liberation Peak
  • Iberian Offensive
  • Siege of Cairo

Modi

  • Rush
  • Squad Deathmatch
  • Conquest
  • Closed Weapon Conquest
  • Breakthrough
  • Domination
  • King of the Hill

De tweede beta is van 14 tot en met 17 augustus beschikbaar.

1 reactie

  1. User avatar
    10522 XP

    New York map babyyy, zin in.
    Vond de andere 2 mappen tot nu toe eigenlijk redelijke zaad hahah, niet heel goed, beetje te krap. Wel goede mogelijkheden en kampplekjes naar mijn gevoel. Maar oké kan nog veranderen bij de 2e beta en de release.

    0
    @Reply

