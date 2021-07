Op 5 oktober is het rollen alsof je leven er vanaf hangt in drie verschillende games van de Super Monkey Ball: Banana Mania collectie. Deze aapjes zijn gedoemd tot het leven in een hamsterbal en je moet allerlei bananen zien te vinden in elk level om de rit tot een goed einde te brengen. Alle personages worden natuurlijk gedreven door een niet te stillen bananenhonger, maar wie zijn ze eigenlijk?

In deze nieuwe trailer krijgen we een duidelijker beeld van met welke aapjes je nu speelt en wie zij nu precies zijn. In totaal kan je aan de slag met zes verschillende primaten, genaamd: AiAi, MeeMee, Baby, GonGon, Doctor en YanYan. Stuk voor stuk zijn ze in ieder geval hartstikke vrolijk en dat is duidelijk te zien in de onderstaande beelden.