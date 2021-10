De Super Monkey Ball franchise is, na lang wachten, eindelijk terug van weggeweest. Super Monkey Ball: Banana Mania, een remaster van de eerste drie games in de franchise, is nu onder ons en dat vraagt uiteraard om een launch trailer.

Die launch trailer is inmiddels ook live gegaan en we moeten toegeven dat we onder de indruk zijn. Vrolijke animatiebeelden gaan vlot over in concrete gameplaybeelden en het geheel wordt overgoten met een heerlijk sfeertje.

Klik hieronder op play en laat je meevoeren in de kleurrijke wereld van Super Monkey Ball: Banana Mania. De game is nu uit op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Onze review kan je hier binnenkort verwachten.