Super Monkey Ball: Banana Mania is ontwikkeld door Ryu Ga Gotoku Studio en wordt uitgegeven door SEGA. Het is een verbeterde remaster van de eerste drie consolegames in de Super Monkey Ball-serie, uitgebracht ter ere van het 20-jarige bestaan van de serie. Een wereldwijde release staat gepland voor 5 oktober 2021 voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Ondertussen weten we ook dat Kiryu Kazuma uit de Yakuza-serie een speelbaar personage zal zijn in Super Monkey Ball: Banana Mania. Hij kan worden vrijgespeeld via normale gameplay bij de lancering van de game. Je kan hem in de onderstaande trailer al eens bewonderen.