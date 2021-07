Microsoft heeft aangekondigd dat Forza Motorsport 7 vanaf 15 september niet langer digitaal verkrijgbaar zal zijn. De racegame zal zowel uit de Microsoft Store gehaald worden, alsook Xbox Game Pass. Na 15 september is er dus geen mogelijkheid meer om de game digitaal te verkrijgen. Mocht je de game aanschaffen voor deze datum, dan heb je natuurlijk wel altijd de beschikking over Forza Motorsport 7, ook digitaal gezien het jouw eigendom is.

Als je de game nog niet in bezit hebt, dan is er een mooie aanbieding van kracht. Zo kost de reguliere uitgave momenteel slechts €9,99 en de Deluxe Edition kun je hier voor €12,49 aanschaffen. Geniet de Ultimate Edition je voorkeur, die kost je dan €19,99 en vind je hier.

Hoewel de game dus zal verdwijnen uit het aanbod, zal er geen beperking van toepassing zijn op de speelbaarheid van de racer. Zo blijven alle online services intact en ook de ondersteuning voor Rivals events en esports blijft van kracht.

De reden voor het verwijderen van de game heeft voornamelijk te maken met het verlopen van de licenties die Microsoft voor de duur van een jaar of vier heeft ingekocht. Het gaat dan om de licenties voor de auto’s die in de game gebruikt worden en zodra die verlopen, mag de game niet meer verkocht worden.