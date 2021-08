Naast het spelen van games kunnen de PlayStation 5 en Xbox Series/One consoles uiteraard ook films afspelen in de vorm van (4K) Blu-rays. Sony heeft voor zijn witte krachtpatser al een eigen afstandsbediening op de markt gebracht, maar ook eigenaren van een Microsoft console kunnen straks languit op de bank liggen met een media remote.

Accessoirefabrikant 8BitDo heeft namelijk een aantal afstandsbedieningen onthuld, die speciaal gemaakt zijn voor de Xbox Series en One consoles. Er zijn twee varianten beschikbaar: een grote (in het zwart) en een wat kleinere (in het wit). Naast de standaard mediaknoppen beschikt de controller tevens over een Xbox Home knop, zodat je de console makkelijk uit en aan kan zetten.

Op Amazon is inmiddels een productpagina live gegaan, maar op het moment kun je nog geen bestelling plaatsen. De prijzen zijn $19,99 voor de kleine variant, terwijl de grotere editie $24,99 kost. Het is nog niet bekend waar of wanneer 8BitDo deze afstandsbedieningen naar de Benelux brengt.