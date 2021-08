In een nieuwe video gaat Digital Foundry dieper op de specificaties van de PlayStation VR 2 in. Richard Leadbetter beweert details te hebben gezien die nog indrukwekkender zijn dan wat eerder dit jaar werd gelekt. “Het is geruststellend dat Sony de PlayStation VR 2 specifiek voor de PlayStation 5 maakt. De gelekte informatie zag er al goed uit, maar deze nieuwe informatie ziet er nog beter uit. Hopelijk laat deze headset VR nog verder groeien”, aldus Leadbetter.

Sony heeft de PlayStation VR 2 eerder dit jaar aangekondigd. Niet veel later werden ook de nieuwe controllers onthuld. Volgens een bericht van Bloomberg moet de nieuwe headset rond de feestdagen van 2022 uitkomen. Ondertussen zijn er zelfs al wat games aangekondigd, waaronder Low-Fi en Runner. Maken jullie ook de overstap naar PlayStation VR 2 of is de VR-hype alweer voorbij?