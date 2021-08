Microsoft heeft aangekondigd dat Surgeon Simulator 2: Access All Areas op 2 september zal verschijnen op de Xbox en op die dag zal de game gelijk worden toegevoegd aan Xbox Game Pass. Het gaat hier om een nieuwe uitgave van de game die is voorzien van alle updates en extra content die sinds de oorspronkelijke release op pc is toegevoegd.

De game is geoptimaliseerd voor de Xbox Series X|S met 4K graphics en een framerate van 60 frames per seconde. Tevens komt deze nieuwe uitgave op 2 september ook weer naar pc en dat via Steam, mocht je de game liever op dat platform spelen. Hieronder een trailer.