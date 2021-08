Vorige week kwam de beruchte insider Shpecial_Nick met een gerucht op de proppen: FromSoftware werkt op dit moment in het diepste geheim aan een nieuwe IP, die exclusief voor de PlayStation 5 moet verschijnen. De insider deelde al eens eerder correcte informatie, maar vooralsnog ontbreekt een naam, releaseperiode en uiteraard een onthulling.

Desalniettemin lijken er steeds meer insiders verhalen te horen over deze mysterieuze titel. Ditmaal is het de beurt aan XboxEra’s Nick Baker, die in de onderstaande podcast zegt dat de game géén banden heeft met Demon’s Souls of Bloodborne en meer gelijkenissen heeft met Dark Souls dan met Sekiro: Shadows Die Twice, of het aankomende Elden Ring. Baker zegt tevens dat Hidetaka Miyazaka verantwoordelijk is voor de regie, zoals hij dat ook eerder was voor alle andere genoemde games.

Uiteraard zijn dit vooralsnog allemaal geruchten en is het allerminst zeker te noemen. We zullen dus een eventuele aankondiging moeten afwachten, ondertussen is een korreltje zout aangeraden.