Gamers die abonnee zijn op PlayStation Plus en beschikken over een PlayStation 5, die kunnen diverse games via de PlayStation Plus Collection downloaden en spelen. Dit is natuurlijk een mooi gebaar van Sony, wat tevens als een soort antwoord op Game Pass moe(s)t dienen. Gebruikers van de PlayStation 4 hebben er echter niets aan, gezien deze collectie niet op die console beschikbaar is.

Althans, dat lijkt zo, want met een omweg kunnen bepaalde games alsnog gedownload en gespeeld worden. Het lijkt op een bug en niet in elke regio werkt het, maar op Resetera wordt gemeld dat het in ieder geval toepasbaar is in Nederland. Het gaat hier om de game Resident Evil VII: Biohazard. Hieronder hetgeen je moet doen:

Download de Resident Evil VII: Beginning Hour demo uit de PlayStation Store. Open de demo en kies vanuit het menu ‘Koop Resident Evil VII: Biohazard’. Zodra de PlayStation Store geopend is, kies dan de derde afbeelding rechts: “Game Page”. Klik dan op de “Kies versie” knop en kies de tweede optie, klik nadien op “Kopen”.

Indien het werkt zal de PlayStation Store zien dat je een PlayStation Plus abonnee bent en daardoor krijg je 100% korting op de game. Zo kun je Resident Evil VII: Biohazard kosteloos downloaden naar je PlayStation 4. In de thread op Resetera wordt tevens gemeld dat hetzelfde trucje werkt met Final Fantasy XV via de Platinum demo.

Het lijkt er dus op dat dit enkel werkt met games die van een demo voorzien zijn. Hoe dan ook, probeer het zeker eventjes uit.