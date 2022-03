Capcom heeft Resident Evil de afgelopen jaren weer volmondig op de kaart gezet. Zowel Resident Evil 7 als de remakes van Resident Evil 2 en 3 werden warm ontvangen, door zowel het grote publiek als de critici. Bovendien vlogen de games wereldwijd erg vlot over de toonbanken. Een current-gen versie van de titels is dus een no-brainer.

Deze nieuwe editie komt er dan ook; binnenkort zal je Resident Evil 2, 3 én 7 digitaal kunnen spelen als PS5- en Xbox Series X|S-games. De nadruk in deze zin ligt evenwel op het woord “digitaal”. Capcom heeft onlangs immers op Twitter aangegeven dat ze vooralsnog niet van plan zijn om fysieke versies van deze edities op de markt te brengen.

“Next-gen physical editions aren’t planned right now, but all three game will be available digitally on PS5 and Xbox Series X|S. As noted above, PS4 and Xbox One discs, and all PS4 and Xbox One digital editions of the game, will also be eligible for an upgrade.”