Capcom wilde in 2017 met Resident Evil 7 de serie weer opnieuw op de kaart zetten, na wat mindere delen op de markt te hebben gebracht. Het spel werd goed ontvangen en wordt vandaag de dag nog steeds erg goed verkocht. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe mijlpaal.

Capcom heeft laten weten dat er al meer dan 10 miljoen exemplaren van Resident Evil 7 zijn verscheept, en digitaal verkocht. Tot nu toe was er geen game in de reeks die over de 10 miljoen is gegaan, een schitterend resultaat dus. De missie van de Japanse uitgever/ontwikkelaar om de serie weer nieuw leven in te blazen is daarmee gelukt.

Meer over Resident Evil 7, die deel uitmaakt van de PlayStation Plus Collection, lees je hier in de review. Resident Evil 8: Village is inmiddels ook uit en meer daarover lees je hier.