Als het aan de hoge piefen bij Capcom had gelegen, had Resident Evil er vandaag heel anders uitgezien. Resident Evil 7: Biohazard had namelijk een live-service game geweest met de bijbehorende microtransacties, had het niet gelegen aan de interventie van Jun Takeuchi. Zo werd recent bekend uit een interview met Shinji Mikami en Jun Takeuchi

De video, geüpload door Capcom zelf op het officiële Biohazard YouTube kanaal, ziet de twee Resident Evil makers terugblikken op de afgelopen 25 jaar Resident Evil. Corporate bleef volgens de ontwikkelaars pushen om “spelers te geven waar ze om vragen” en ze werden constant gebombardeerd met eisen voor wat Resident Evil 7 zou moeten worden. President Kenzo Tsujimoto hoorde geluiden van onvrede en problemen in het Resident Evil team, waarna Takeuchi werd ingeschakeld om het roer om te gooien in het team.

So we were being told ‘make this, make that’, it was really hard on the directors at the time. ‘Online multiplayer’ this, ‘downloadable content’ that. ‘Ongoing service games! Microtransactions! Make a Resident Evil game that ticks all those boxes! Seriously, there were so many demands… those poor directors. Finally, our president, Tsujimoto stepped in. He’d heard about all the unsuccessful attempts at that point. So this is one of those unforgettable moments for me.’