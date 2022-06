Deze week werden de current-gen versies van Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7: Biohazard beschikbaar gesteld. Iedereen die deze games voor de vorige generatie heeft aangeschaft, kan deze nu gratis upgraden. Dit is met Resident Evil 7 echter niet in elk geval mogelijk.

Heb je Resident Evil 7 in bezit via de PlayStation Plus Collection, dan zal de gratis upgrade niet zichtbaar worden. Je valt dus buiten de boot en het is onduidelijk waarom precies. IGN meldt dat het enige wat je kan doen om toch de PS5-versie te kunnen spelen, is door de game opnieuw aan te schaffen. Dit betekent dus dat je €19,99 moet betalen.

Of het hier om een fout gaat of een bewuste keuze, is onduidelijk. Wellicht dat Sony of Capcom binnenkort met opheldering komen.