Microsoft heeft een nieuwe sale gelanceerd in de Xbox Store en daarmee zijn diverse games voor de Xbox One en Xbox Series X|S in prijs omlaag gegaan. Het gaat om een sale die qua aanbod variërend is, zo is de ene aanbieding voor Gold members en de ander voor iedereen, let daar dus even goed op.

Hieronder een greep uit het totale aanbod en voor de complete sale kan je hier in de Xbox Store terecht.

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Van €39,99 voor €15,99

Need for Speed: Heat – Van €69,99 voor €17,49

Assetto Corsa Competizione – Van €39,99 voor €15,99

Immortals Fenyx Rising – Van €69,99 voor €34,99

DOOM Eternal – Van €69,99 voor €17,49

Fallout 4 – Van €19,99 voor €7,99

Borderlands 3: Next Level Edition – Van €74,99 voor €26,24

The Division 2 – Van €29,99 voor €8,99

Dishonored 2 – Van €29,99 voor €4,49

Lamentum – Van €15,99 voor €14,39

Life of Fly 2 – Van €9,99 voor €7,49

Kung-Fu for Kinect – Van €18,99 voor €3,79

Techno Tanks – Van €6,99 voor €5,24

The Lost Cube – Van €4,99 voor €3,74

Verlet Swing – Van €14,99 voor €4,49

Zombie Vikings – Van €11,99 voor €2,99

Scarlet Nexus Deluxe Edition – Van €84,99 voor €50,99

