Review | Sony X90J – Sony is geen kleine speler als het gaat om televisies. Dit bewijzen ze dan ook met de Sony X90J televisie voor dit jaar. De Full Array LED tv wordt warm onthaald op het internet en het is nu aan ons om ons er eens over te buigen. Sony is namelijk zo vriendelijk geweest om PlaySense te voorzien van dit model, zodat wij het op onze pijnbank kunnen gooien. Onze eerste indrukken zijn in ieder geval alvast positief en waarom dit zo is zullen wij jullie op een behapbare manier presenteren.

Minimalistisch design

Sony heeft design altijd hoog in het vaandel staan. Ook met de X90J tv is dat niet anders. De tv zelf is dun te noemen, zelfs voor een LED tv. De lijst van de tv is eveneens erg dun, wat nooit afleidt tijdens gebruik. Dat is tegenwoordig toch wel de gebruikelijke gang van zaken, maar daarom niet minder belangrijk voor je kijkplezier. De tv poten zijn hierin het meest uniek te noemen ten opzichte van de concurrerende tv’s van andere merken. Je hebt namelijk twee driehoekvormige pootjes die haaks onder de tv gespreid staan voor een minimalistische look, terwijl het wel genoeg stabiliteit biedt. Mocht je interesse hebben om de tv op te hangen aan de muur, dan bestaat deze mogelijkheid ook nog. Hiervoor heeft Sony de officiële Ultra Slim Wall-Mount Bracket en deze is geschikt voor de 55”, 65” en de 75” modellen. De tv’s wegen respectievelijk 17,4 kg, 22,9kg en 33,3kg.

Op de achterkant van de televisie kun je enkele ingangen vinden. De gebruikelijke USB-poorten (waarvan 2 beschikbaar), een optische ingang en de mogelijkheid voor bekabeld internet zijn onder meer aan de linker achterzijde te vinden. Veel belangrijker zijn de 4 HDMI-ingangen. HDMI 1 en 2 zijn 2.0 aansluitingen, terwijl HDMI 3 (eARC) en HDMI 4 beide HDMI 2.1 aansluitingen zijn. Mocht je in het bezit zijn van een PlayStation 5 of een andere console, dan zijn deze HDMI-ingangen de geschikte om alles uit je tv te halen. De tv biedt namelijk nogal wat functies, waarvan we de belangrijkste verderop nog zullen uitlichten.

Beeldkwaliteit is indrukwekkend

Met verschillende soorten content zijn we aan de slag gegaan om de beeldkwaliteit te onderzoeken. De Netflix app op de tv, games via de PlayStation 5, maar ook 4K Blu-ray’s hebben wij onder meer met genot kunnen aanschouwen. De tv doet namelijk erg mooie dingen, hoewel er het een en ander hiervoor ingesteld moet worden om het onderste uit de kan te halen. Het grootste punt van deze tv is natuurlijk het gebruik van de Full Array LED technologie. Dit heeft invloed op de zwartwaardes van de visuele kwaliteit. Het backlight effect is namelijk vrij heftig, dat werkt met verschillende LED panelen die het gehele scherm voorzien van backlight (licht/brightness). Via local dimming krijg je dan weer als effect dat donker ook echt donker is.

De zwartwaardes die de tv kan bereiken zijn namelijk erg indrukwekkend. Er moest enkel een balans gevonden worden met de brightness, maximale nits (HDR instellingen) en gamma in de instellingen, omdat de standaard preset overduidelijk de Full Array LED panelen verraden. Eenmaal dit bereikt, krijg je door de diepe contrasten (5600:1) mooie kleurvoorstellingen. De kleuren in de standaard preset zijn erg natuurlijk (zelfs een beetje koud), maar met een paar tweaks kan je zeer sprekende kleuren voor elkaar krijgen als je daar liefhebber van bent. Zeker met gaming content heb je zeer mooie kleurpresentaties mede dankzij de goede zwartwaardes en de contrasten die tussen de kleuren mooi tot hun recht komen. Bij films zul je natuurlijk de backlight technologie meer bespeuren, zoals bij donkere scenes met minimale lichtbronnen. Vooral met de ondertiteling aan valt dit het meeste op als je de tv in een donkere omgeving gebruikt.

Zeer geschikt voor games en films

Gamen is een genot. Het 65” model waarop wij onder andere wat Sony exclusives hebben kunnen spelen, heeft ons laten merken dat je met de X90J een mooi pakket in huis haalt. Ghost of Tsushima: Director’s Cut illustreert op een magnifieke wijze hoe mooi de kleuren correct weergegeven kunnen worden op deze tv. De mogelijkheid om via de HDMI 2.1 ingang games te laten draaien op [email protected] werkt goed en responsief. De input lag is erg laag met 18ms (in Game modus), dus de performance is in deze dik in orde. Ook de HDR komt erg goed tot zijn recht op deze tv. De peak brightness is namelijk rond de 775 cd/m², wat bijna net zo hoog is als een gemiddelde OLED tv. En dit zie je ook duidelijk met HDR content. Denk aan een Spider-Man: Miles Morales, waarin de zon mooie reflecties op de ramen van de gebouwen van New York laat schijnen. Er is nog geen sprake van VRR (Variable Refresh Rate), want dit moet op een later moment nog toegevoegd worden aan de tv middels een update, dus hier kunnen we helaas nog niks over kwijt.

Met films hebben wij ook onze ogen uitgekeken. De Matrix Trilogy (4K) heeft een van de betere HDR implementaties en de HDR10+ ondersteuning die deze tv kent, staat zijn mannetje met deze films. De betere variant, Dolby Vision, wordt ook ondersteunt bij content die dat aanbieden. Als voorbeeld kunnen wij Altered Carbon noemen op Netflix, die hier onder meer gebruik van maakt en de X90J heeft zelfs geïntegreerde opties om de Dolby Vision presentatie te tweaken (van Netflix). Wel een waarschuwing vooraf, op [email protected] wordt Dolby Vision niet ondersteund, dus mocht er een game of ander soort content afgespeeld worden met deze setting, dan mis je die functie wel. De functie van MotionFlow, wat ervoor zorgt dat snelle scenes aangepast worden naar een meer soepele presentatie, kan je ook kalibreren (of gewoon uitzetten) voor een weergave van je filmische content. Het is maar net wat jij fijn vindt. We snappen dat niet iedereen fan hiervan is, maar voor de liefhebbers biedt de MotionFlow een versoepelde weergave op een fijne en goede manier. De 4K Blu-ray’s die we getest hebben werden afgespeeld via een PlayStation 5, dus mocht je films willen kijken via Sony’s console, dan kunnen wij bij dezen melden dat het allemaal goed met elkaar samenwerkt.

UI en overige zaken

De tv bevat enkele voorgeïnstalleerde apps. Denk aan Netflix, Disney+, Amazon Prime en YouTube. Dit gaat via Google TV, wat sinds dit jaar op de huidige tv lijn van Sony is geïmplementeerd. Vorig jaar had de X900H (de voorloper van dit model) nog Android tv als OS van het toestel. De Google UI is er een die vrij overzichtelijk is, totdat je de instellingen van de tv wilt gaan aanpassen naar smaak. Het is dan nogal een warboel om te vinden wat je precies hebben wilt en ook de verwarrende manier van bevestigen (en aanpassen) maakt de tv tweaken naar eigen zin toch wel een vermoeiende bezigheid. Dat je ook bij elke aanpassing een waarschuwing krijgt dat het meer energie kan verbruiken, helpt hierin niet mee.

De adviesprijs van dit toestel is met 55” €1450,-, 65” €1800,- en voor 75” €2600,-. Tegenwoordig kun je dit toestel voor gemiddeld €200,- goedkoper vinden, wat alsnog redelijk fors is voor dit type televisie. Toch kunnen we er niet onderuit dat Sony met deze LED tv iets zeer indrukwekkends in handen heeft. De performance is goed en de beeldkwaliteit is eigenlijk subliem voor zowel films als games in zijn categorie. Voor de geïnteresseerden is het geluid wat uit de tv komt aardig te noemen, maar ons advies is wel dat een soundbar of een mooie surround set-up geen overbodige luxe is. Tot slot moeten we nog even melden dat de afstandsbediening die bij de televisie geleverd wordt er eentje is die uitstekend te noemen valt: hij is slank en lang met directe knoppen voor toegang tot diverse apps. Door de fijne afwerking is het ook comfortabel bij gebruik.