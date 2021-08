Als je gebruiker van Xbox Gold bent, dan mag je maandelijks een aantal games verwachten die je kosteloos kunt downloaden en spelen. Gezien we bijna bij september zijn aangekomen, heeft Microsoft de line-up voor de komende maand bekendgemaakt.

We mogen zoals altijd een viertal games verwachten, waarvan twee Xbox 360 titels en twee Xbox One games. Deze titels zijn allemaal te spelen op de Xbox Series X|S via backwards compatibility. De vier games die de line-up van september vormen zijn als volgt: