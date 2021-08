Als je Assassin’s Creed: Odyssey nog steeds speelt, nog wilt spelen of opnieuw wilt beleven, dan hebben we goed nieuws. Ubisoft heeft namelijk een update voor de game uitgebracht en daarmee is deze titel op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S met een framerate van 60 frames per seconde te spelen.

Het betreft hier update 1.6 die nu beschikbaar is om te downloaden. Met een download van 370MB op de Xbox platformen en 470MB op de PlayStation 5 heb je de update zo binnen, waarmee je een duidelijke performance verbetering zult merken.

Vooralsnog is het toevoegen van 60 fps ondersteuning het enige wat update 1.6 doet. Mochten er meer aanpassingen opduiken, dan laten we het weten.