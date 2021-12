Ubisoft pakt groots uit de laatste paar dagen met de Assassin’s Creed franchise. Zo werd er een gloednieuwe en grote uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla aangekondigd en ook werd die game samen met Assassin’s Creed: Odyssey voorzien van nieuwe content. Wie sowieso graag in het oude Griekenland als sluipmoordenaar wil rondrennen, kan dit weekend van geluk een sprongetje maken.

Ubisoft heeft namelijk aangekondigd dat Assassin’s Creed: Odyssey dit weekend geheel gratis te spelen zal zijn. Je kunt de volledige game nu al als pre-load binnenhalen en je hebt tot en met maandag 20 december de tijd om met Kassandra of Alexios aan de slag te gaan.

Dit is tegelijkertijd een uitstekende kans om met het nieuwe cross-over verhaal aan de slag te gaan. In deze nieuwe missie zal Kassandra of Alexios plots oog in oog komen te staan met Eivor en dat zorgt natuurlijk voor de nodige spanning. Uiteraard word jouw voortgang meegenomen mocht je besluiten de game aan te schaffen.