Ubisoft kondigde eerder dit jaar aan dat Assassin’s Creed: Valhalla een tweede jaar aan extra content zou krijgen en de eerste details daarvan hebben ze vandaag bekendgemaakt. Zo zijn er twee nieuwe zaken onderweg naar de game. Het betreft hier een uitbreiding en zogeheten ‘Crossover Stories’.

De nieuwe uitbreiding heet ‘Dawn of Ragnarök’ en deze aanvulling zal op 10 maart 2022 verschijnen. Het gaat hier om een significante expansie voor de game, aangezien de nieuwe speelwereld ongeveer één derde is van het Engeland uit Assassin’s Creed: Valhalla. Ditmaal speelt het zich echter af in Svartalfheim, het rijk van de dwergen.

Het is aan spelers om Odin te helpen, want zijn zoon Baldr is gevangengenomen. Hem bevrijden komt echter met de nodige uitdagingen en daarvoor heb je de hulp van de dwergen nodig. Tegelijkertijd krijg je ook te maken met nieuwe vijanden en je zult het op moeten nemen tegen Surt, een vuurreus die de poortwachter van Muspelheim is, wat in potentie ook een locatie is.

De uitbreiding is volgens Ubisoft goed voor ongeveer 35 uur aan gameplay en wordt gemaakt door Ubisoft Sofia, die ons eerder Assassin’s Creed: Rogue bracht. Qua gameplay mag je afgezien van een nieuw verhaal en nieuwe vijanden, vooral meer van hetzelfde verwachten. Dit aangevuld met nieuwe mogelijkheden, waaronder goddelijke krachten. Tevens kun je het opnemen tegen Valkyries via specifieke uitdagingen.

Deze uitbreiding laat nog even op zich wachten, maar klinkt in ieder geval erg interessant. In de tussentijd hoeven we ons niet te vervelen, want Ubisoft heeft voor morgen de eerste Crossover Story klaar staan. In zowel Assassin’s Creed: Valhalla als Assassin’s Creed: Odyssey verschijnt een gratis missie, waarbij de hoofdrolspelers uit die games elkaar ontmoeten. Dit vanuit het oogpunt: wat zou Eivor doen als hij/zij een andere assassin ontmoet en vice versa.

Deze missie is gratis voor alle spelers en levert per game een andere ervaring op. Om deze te kunnen spelen, dien je in Assassin’s Creed: Odyssey het eerste hoofdstuk voltooid te hebben. In Assassin’s Creed: Valhalla is het zaak om de Seer ontmoet te hebben. Het advies is echter om de missie na het voltooien van de games te spelen, dit omwille van spoilers.