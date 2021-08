Review | RiMS Racing – De laatste jaren zien ontwikkelaars steeds meer in dat het racen op motoren minstens zo belangrijk is als racen met auto’s. Zo hebben we natuurlijk de MotoGP franchise, RIDE, de motorcross games en meer. Dit zijn toevallig allemaal franchises van de Italiaanse ontwikkelaar Milestone, maar ook Nacon begeeft zich op dit vlak. Zo konden we eerder aan de slag met de twee TT Isle of Man games en nu heeft deze uitgever een gloednieuwe IP op de markt gebracht: RiMS Racing. Een game die motoren en hun techniek als uitgangspunt neemt en dat levert een uniek resultaat op.

Anders dan anders

Om gelijk met de deur in huis te vallen: RiMS Racing is geen standaard motorracegame, het is een game die simulatie als uitgangspunt neemt en daar heel erg diep op ingaat. Als je op zoek bent naar een casual ervaring, dan kunnen we je gelijk al vertellen dat dit niks voor jou is. In deze game gaat het namelijk niet om zoveel mogelijk motoren aanbieden op een enorme variatie van banen, het gaat juist om het ontdekken van je tweewieler, het sleutelen en het tunen. Deze waarschuwing is belangrijk, omdat de game van een compleet andere orde is dan wat je in zekere zin gewend bent. Met dat punt gemaakt, kunnen we goed gaan kijken naar wat RiMS Racing te bieden heeft, want het doet best wel interessante dingen.

In totaal tref acht verschillende motoren in de game aan en dat zijn van de grootste merken hun hoogvliegers. Denk aan de MV Augusta F4 RC, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Aprillia RSV4 en meer. Een handjevol motoren lijkt zeer weinig, maar dat heeft een reden en dat zijn de vele onderdelen. Je kunt in RiMS Racing namelijk letterlijk elk onderdeel vervangen door (betere) onderdelen van andere merken om meer performance uit je tweewieler te halen. Dit gaat vanuit je eigen garage, waar je de motor naar hartenlust kunt ontdekken en ombouwen. De onderdelen vervangen gaat echter niet zomaar, want daarvoor heb je credits nodig en die verzamel je door races te voltooien in de singleplayer carrière modus.

Deze modus bestaat uit 70 evenementen die je een voor een af dient te werken, waarbij het niet per se noodzakelijk is om te winnen. Deze evenementen variëren ook van elkaar. Zo dien je het ene moment een complete race te rijden, inclusief een voorafgaande kwalificatie. Het andere moment dien je een één-op-één race te rijden en weer even later race je met bepaalde doelstellingen, zoals: maximaal 3 keer crashen, minimaal vijfde worden en in een bepaalde hoek bochten nemen. Het wisselt zich continu af en dat ook op diverse banen in variërende weersomstandigheden. Na elk voltooid evenement krijg je naargelang je prestatie een aantal credits en door te levelen via XP krijg je specifieke punten.

Ontwikkelen maar

De genoemde punten kun je gebruiken om je raceteam verder te ontwikkelen. Zie het als een passieve skilltree die je meer mogelijkheden geeft na het vrijspelen. Dit kunnen specifieke motorperks zijn, zoals een verminderde degradatie van onderdelen na een crash, of kunnen zien wat de weersverwachting bij latere races is. Of het wegnemen van een vertragend onderdeelswapproces bij pitstops en meer, en zo kun je de ervaring steeds beter en gestroomlijnder voor je maken, totdat je een heus topteam bent. Niet zozeer in competitieverband, maar meer in algemene zin vanuit een efficiëntie perspectief.

Leuk in dit gehele concept is voornamelijk dat de motor echt centraal staat. Dit wil zeggen dat je vrijwel alle onderdelen van je motor af kunt schroeven en kunt vervangen. Dit gaat zeer diep met tientallen elementen die je kunt aanpassen, van de voorvork tot remschijven en van de remhendel tot de uitlaat. Telkens als je zo’n onderdeel in je garage wilt vervangen, zul je geconfronteerd worden met een soort evolutie van quick time events, waarbij je verschillende knoppencombinaties moet gebruiken om de onderdelen los te schroeven, uit elkaar te halen en meer. Dit is in het begin erg geinig, maar als je grootschalig onderhoud wilt toepassen gaat het op een gegeven moment wat lang duren. Het idee is leuk, maar na een uurtje heb je het wel gezien en dan is het onnodig vertragend.

Hetzelfde geldt voor het racen. Zo kun je tijdens een race zo een statistiekenscherm naar voren halen om te zien wat de huidige staat van de onderdelen is. Als je ziet dat bepaalde onderdelen aan vervanging toe zijn, kun je dat selecteren en nadien is het zaak om de pit in te rijden. Ook dan zul je weer met allerlei knoppencombinaties aan de gang moeten en dat vertraagd het gehele proces behoorlijk. We snappen dat dit is toegepast om je echt alle ins en outs van een motor aan te leren, veel komt ook met een korte toelichting, maar deze minigame gaat helaas vrij snel vervelen, want de essentie is nog altijd het motorrijden zelf en dat moet niet té vaak of té uitgebreid onderbroken worden. Dit kan ingekort worden met perks, maar die moet je dan wel vrijspelen. Tot die tijd is het allemaal wat moeizaam.

Vergeten te tunen

Afgezien van het volledig uit elkaar kunnen halen van je tweewieler, beschikt de game ook over de mogelijkheid om je motor te tunen op verschillende vlakken. Dit is vooral een kwestie van ontdekken en uitproberen, wil je de perfecte afstelling vinden. Hoewel je dat zeker kan helpen, zul je tijdens het racen alsnog te maken krijgen met wat vreemde taferelen. Zo mikt de game heel erg op simulatie en realisme, maar we hebben te vaak gehad dat we om het minste of geringste omvielen. Grip is natuurlijk cruciaal en als je dat verliest, dan ben je de motor kwijt. Toch wil het nog weleens voorkomen dat je op de meest gekke plekken en manieren omvalt, wat we in werkelijkheid nog nooit hebben zien gebeuren en dat kan wat frustrerend zijn.

De physics in de game zijn erg goed, totdat je valt, want dan wil de game weleens over-the-top gaan, alsof het een soort moderne variant van ragdoll physics gebruikt, en dat steekt wat af tegen de rest. Daarnaast is de ontwikkelaar vergeten om de algehele visuele presentatie te tunen, want het is nogal wisselvallig. Zo is het iconische circuit Laguna Seca een gedrocht om naar te kijken. Het ziet er op de Xbox Series X als een middelmatige Xbox 360 game uit, maar als je de straatroutes bekijkt in Spanje of Australië, dan is het weer een heel stuk mooier. De game presenteert het geheel in een 4K resolutie, maar overduidelijk is dat veel textures van een lage kwaliteit zijn, waardoor het heel erg tegen elkaar afsteekt.

Nog erger is de ongekende pop-in die je op veel banen ziet. Zo hebben we letterlijk voor onze neus een vangrail opgebouwd zien worden en ook komen struiken en bomen plots uit het niets in beeld vliegen. Dat zijn zaken die je anno 2021 op een machine als de Xbox Series X absoluut niet mag verwachten, waaruit wel blijkt dat de ontwikkelaar het visuele aspect vergeten is om te tunen. Wel speelt de game in een vloeiende 60 frames per seconde, wat het enigszins goedmaakt. Keerzijde is weer dat de animaties buiten het racen om wat simplistisch zijn. Zo zie je de motor vlak voor de start van een race van de bok gehaald worden, zonder dat deze omlaag zakt. Beetje gek, gezien de bok juist bedoeld is om een motor op te tillen. Want wat is anders het nut ervan? Ook de personages die er omheen bewegen zijn allemaal wat houterig, maar dat is gelukkig slechts een detail.

Tot slot moeten we RiMS Racing ondanks de punten van kritiek ook complimenteren, want de motoren zien er echt subliem uit en de manier waarop je uitleg krijgt over verschillende componenten is erg interessant. Tel daar een lekkere soundtrack bij op en het gebrul van de motoren, en we kunnen stellen dat het een genot is om naar te luisteren. Een eervolle vermelding is het penaltysysteem, want waar dat in veel games vaak erg discutabel is, is dat in RiMS Racing haast perfect uitgewerkt. Na elke ‘overtreding’ analyseert de game kort of het in jouw voor- of nadeel was en indien het eerste van toepassing is, dan krijg je een tijdstraf. Was het nadelig, dan staat daar niets tegenover. Een verademing die bijzonder goed werkt, dus ontwikkelaars: take note!

Gereviewd op: Xbox Series X|S.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en pc.

Binnenkort ook verkrijgbaar op: Nintendo Switch.