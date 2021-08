Met de aanstaande release van RiMS Racing krijgen we nu steeds meer te zien van de game. Ontwikkelaar Raceward Studios legt in deze motorracegame veel aandacht op de tweewielers en om die extra in de spotlights te plaatsen, hebben ze verschillende trailers uitgebracht.

Zie hieronder een reeks van video’s waarin diverse motoren de aandacht opeisen. Het zijn ook niet de minste motoren, want het gaat om de MV Augusta F4 RC, de Kawasaki Ninja ZX-10RR, de Honda CBR1000 RR, de Ducati Panigale V4 R en de Aprilia RSV4.

Gezien het customizen een belangrijk onderdeel vormt in de game, komt ook dat uitvoerig aan bod.

Tot slot hebben we nog een video die wat dieper in gaat op het maken van het geluid in de game, dat check je hieronder. RiMS Racing is vanaf 19 augustus verkrijgbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch.