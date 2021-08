Later deze maand brengt Nacon de motorracegame RiMS Racing uit. De afgelopen weken heeft de uitgever al de nodige beelden van de game van ontwikkelaar RaceWard Studio getoond en nu de release aanstaande is, zijn er nog meer video’s verschenen.

Allereerst kun je hieronder een nieuwe gameplayvideo van RiMS Racing bekijken. Hierin zie je een hotlap op de Million Dollar Highway, die zich in het Amerikaanse Colorado bevindt. De tweede video hieronder betreft het derde deel in een reeks developer diary video’s. Hierin gaat de ontwikkelaar dieper in op de details die de game erg realistisch moeten maken. Mocht je de eerste twee video’s in de reeks gemist hebben, dan kun je die hier nog bekijken.

RiMS Racing komt op 19 augustus uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en pc.