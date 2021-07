In aanloop naar de release van RiMS Racing voor de PS4 en PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc op 19 augustus, delen NACON en RaceWard Studio elke donderdag een nieuwe dev-video met daarin nieuwe informatie over hun nieuwste racetitel.

De eerste twee video’s in de reeks onthullen meer over het ontwikkelingsproces en hun samenwerking met grote namen als Ducati en Dainese. In de tweede video wordt ook dieper ingegaan op de verschillende modi, circuits en wegen.

Bekijk hieronder zeker even de twee eerste video’s van hun dagboek omtrent RiMS Racing.