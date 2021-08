Ongeveer een jaar geleden werd aangekondigd dat JETT: The Far Shore extra tijd nodig zou hebben vooraleer het op de markt zou komen. Een maandje geleden kregen we dan na een hele tijd nog eens een nieuwe trailer te zien en vanaf nu weten we ook wanneer de game dan precies zal uitkomen.

Tijdens de gamescom Opening Night werd namelijk nog een nieuwe trailer vrijgegeven, ditmaal eentje die een releasedatum meegeeft: 5 oktober. Uiteraard toont de trailer ook nog een hoop nieuwe beelden, dus het is zeker de moeite om eens te bekijken. Check hem hieronder.

JETT: The Far Shore verschijnt op zowel PS4 als PS5.