Oktober staat bol van de grote Triple-A games, dus de kans is groot dat kleinere titels die deze maand uitkomen een beetje ondergesneeuwd raken. Een van deze ‘onbekende’ games is JETT: The Far Shore, die vandaag verschijnt voor de PlayStation 4, 5 en pc. Hier is nu een lanceringstrailer van vrijgegeven.

In JETT: The Far Shore speel je als Mei, een ‘jett scout’, die eropuit is gestuurd om een planeet te onderzoeken, waar een vreemd signaal is opgevangen. Je zal de flora en fauna inspecteren om te zien hoe zij op het vreemde signaal reageren.

De lanceringstariler van JETT: The Far Shore kan je hieronder checken.