Als er een campagne uitbreiding uitkomt voor een game, dan weet je niet beter dan dat je daarvoor moet betalen. Met Jett: The Far Shore zal dit niet het geval zijn, zo is door de ontwikkelaar van de game aangekondigd.

Het lijkt er op dat er een nieuwe trend aan het ontstaan is onder indie-ontwikkelaars. Eerder deze maand kreeg Toem een gratis uitbreiding en Jett: The Far Shore zal dit voorbeeld volgen. De indie-titel zal begin volgend jaar namelijk voorzien worden van de uitbreiding genaamd ‘Given Time’.

Er zijn verder nog weinig details gegeven over de gratis content, behalve dat het zich drie jaar na het originele verhaal afspeelt. Er is ook een trailer verschenen van Given Time en die kan je hieronder bekijken.