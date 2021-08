De release van Lost Judgment komt steeds dichterbij, want deze game is nu minder dan een maand van ons verwijderd. Inmiddels weten we dat Takayuki Yagami een intens mysterie moet oplossen in de game en dat zal niet zonder slag of stoot gaan. In het teken van gamescom is er weer een nieuwe trailer uitgebracht, die veel dieper in het verhaal van Lost Judgment duikt.

Takayuki Yagami raakt verwikkeld in een mysterieuze moordzaak en al gauw blijkt alles niet zo helder te zijn als het lijkt. Een lijk dat plots opduikt in een verlaten warenhuis, een mysterieuze bende dat maskers draagt, een rechtszaak die plots een andere richting opgaat en nog veel meer. Kortom: wie meer over het verhaal van Lost Judgment te weten wil komen, moet deze trailer even bekijken. Alles is in het Engels en zodoende is de video duidelijk te volgen.