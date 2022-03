Als je veel plezier beleefd hebt aan Lost Judgment, dan heb je nu de kans om nog langer van de game te genieten. The Kaito Files is namelijk beschikbaar en om de lancering van deze uitbreiding te vieren, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld.

In The Kaito Files speel je als Masaharu Kaito. Hij gaat op zoek naar een ex van hem, die op mysterieuze wijze is verdwenen en dat brengt de nodige problemen met zich mee. Hij moet niet alleen zijn brute kracht gebruiken om de zaak op te lossen, maar ook zijn hersens.

De lanceringstrailer van Lost Judgment: The Kaito Files check je hieronder.