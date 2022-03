Wij waren erg te spreken over Lost Judgment en kunnen dan ook niet wachten om met de onlangs aangekondigde uitbreiding aan de slag te gaan. The Kaito Files – want zo heet deze DLC – zal eind deze maand verschijnen en gamers meer bieden van wat de hoofdgame zo onweerstaanbaar maakte.

Je krijgt vier nieuwe hoofdstukken verhaal voorgeschoteld en kan daarin twee gloednieuwe vechtstijlen gebruiken om tegenstanders het leven zuur te maken. Die eerste stijl draait vooral om het uitdelen van zware klappen, terwijl die tweede een defensievere tactiek etaleert. Klinkt goed, toch?

Je hoeft er echter ons woord niet voor te nemen. De onderstaande trailers gaan dieper in op beide vechtstijlen. Enjoy!