Aankomende maandag kunnen Lost Judgment-spelers aan de slag met nieuwe content. Dan zal namelijk ‘The Kaito Files’ beschikbaar worden gesteld. Hier is nu een nieuwe video van uitgegeven, zoals SEGA al een paar keer heeft gedaan.

De video toont het stealth-gedeelte van de uitbreiding van Lost Judgment. Zoals je kunt zien is dit nagenoeg hetzelfde als in het hoofdverhaal, maar toch willen we jullie de nieuwe beelden niet onthouden.