Ooit zal er een dag komen waarop GTA VI het levenslicht zal zien, maar vandaag is jammer genoeg nog niet die dag. Details over deze nieuwe GTA-game zijn momenteel nog erg schaars, maar misschien weten we sinds kort toch iets nieuws. Stemacteur Dave Jackson postte namelijk onlangs een bericht op Facebook, waarin hij aankondigde dat hij de rol van de politiekapitein McClane zal spelen.

Dat is jammer genoeg alle info die we momenteel hebben. Jackson vergat even te melden in welke GTA-game hij zou meespelen en wanneer die dan zou uitkomen. Zijn woorden verwijzen naar de ‘nieuwe Grand Theft Auto serie’, maar wat hij hiermee precies bedoelt, is niet helemaal duidelijk. Dit kan betrekking hebben tot GTA VI, maar evengoed nieuwe content voor GTA Online of zelfs nog iets totaal anders. De toekomst zal het allemaal moeten uitwijzen…

Je kan de oorspronkelijke post hieronder nalezen. Jackson moest de post kort verwijderen omdat hij overdonderd werd door vragen, maar inmiddels heeft hij dit weer online gezet.