Sony heeft een nieuwe trailer uitgebracht waarin allerlei games voorbij komen die nog op de planning staan voor de PlayStation 5. Zoals Sony tot op heden altijd gedaan heeft, staat er per titel een indicatie van de release in de trailer opgenomen. Opvallend is echter dat dit nu bij twee titels is weggelaten.

In de trailer komen onder andere Gran Turismo 7 en Ghostwire: Tokyo voorbij en bij die titels staat geen releasedatum, noch een releasejaar. Beide games staan nog altijd voor 2022 gepland, maar omdat de trailer niet concreet over het jaar is, bestaat er een kans dat Sony een slag om de arm houdt.

Dit wekt dus ook de indruk dat een release in 2022 voor die titels nog geen zekerheid is. Bij meer nieuws laten we het weten.