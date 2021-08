Op 24 september zal Lost Judgment verschijnen, maar we kunnen er mogelijk al eerder mee aan de slag via een demo. Het PlayStation Network is een uitstekende bron van informatie, zo heeft PSN Releases opgemerkt dat er een demo van de game online is gegaan.

Deze demo is geüpload naar de Japanse PlayStation Store en de vertaling komt op het volgende neer: Lost Judgment: Unjudged Memory Trial Version. Duidelijker dan dat kan niet, een trial voor Lost Judgment wat zich vrij naar demo laat vertalen.

Officieel is er geen demo aangekondigd, maar gezien het genoemde al achter de schermen op het Japanse PlayStation Network staat lijkt de aankondiging slechts een kwestie van tijd. Zodra we meer horen lees je het hier.