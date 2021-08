Microsoft heeft vandaag aangekondigd dat Windows 11 op 5 oktober beschikbaar gesteld zal worden. Iedereen die over een pc beschikt met Windows 10, die komt in aanmerking voor een gratis upgrade. Wel is een vereiste dat de pc in kwestie het nieuwe besturingssysteem ook moet kunnen draaien, maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend.

Voor nieuwe pc’s geldt dat Windows 11 als pre-load geleverd wordt, zodat er op 5 oktober gelijk geüpgraded kan worden. Het besturingssysteem is gebouwd voor onder andere een soepele game ervaring, schrijft Microsoft, dit dankzij ‘superieure graphics en enorme snelheden’.

Het spelen van games zal op Windows 11 natuurlijk via Game Pass mogelijk zijn, waar ook een special pc-abonnement voor verkrijgbaar is. Bij interesse kan je zo’n abonnement hier aanschaffen. Gaming is echter één van de onderdelen van Windows 11 en voor meer algemene informatie kan je hier terecht.