Gezien we in september zitten is het weer tijd voor een Xbox Game Pass update en Microsoft heeft vandaag bekendgemaakt wat we de komende tijd mogen verwachten. Zoals altijd zitten er weer mooie titels tussen en een gedeelte daarvan komt morgen al gelijk naar de service, met later nog wat extra titels.

Beschikbaar vanaf 2 september

Craftopia (Game Preview – Cloud, console en pc)

Final Fantasy XIII (Console en pc)

Signs of the Sojourner (Cloud, console en pc)

Surgeon Simulator 2 (Cloud, console en pc)

Crown Trick (Console en pc)

Beschikbaar vanaf 9 september

Breathedge (Cloud, console en pc)

Nuclear Throne (Console en pc)

The Artful Escape (Console en pc)

Maar waar er nieuwe games bijkomen, zijn er ook games die Xbox Game Pass weer zullen verlaten. Zo zal Red Dead Online vanaf 13 september niet langer beschikbaar zijn. Verder verdwijnen er op 15 september de nodige games uit het aanbod en dat zijn de volgende:

Company of Heroes 2 (pc)

Disgaea 4 (pc)

Forza Motorsport 7 (Cloud, console en pc)

Hotshot Racing (Cloud en console)

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, console en pc)

Thronebreaker: The Witcher Tales (Cloud en console)

