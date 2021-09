Eergisteren is Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in première gegaan in de bioscoop. Microsoft en Marvel vieren dit heugelijke feit met een actie waarmee je een speciale Xbox Series X kunt winnen.

Als je voor 20 september 05.00 uur de tweet over de actie retweet, dan maak je kans op een Xbox Series X. Deze is voorzien van een Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-skin en een custom controller. Je krijgt er ook nog 12 maanden gratis Game Pass bij. Dit alles is verpakt in een speciale verpakking, die ook is geïnspireerd door de film van Marvel.

Dat is niet de enige actie, ook geeft Microsoft een custom Xbox Series X weg in het teken van Far Cry 6. Voor meer informatie kan je hier terecht.