Zet 15 oktober maar vast in je agenda, want dan kunnen we aan de slag met de Crysis Remastered Trilogy. Deze zal (fysiek) beschikbaar zijn voor de PlayStation 4 en Xbox One, en digitaal voor pc via de Epic Games Store. Deze uitgave zal een adviesprijs hanteren van €49,99. In deze collectie zitten de, je raadt het hoogstwaarschijnlijk al, remasters van alle drie de delen. Mocht je je afvragen waar de Nintendo Switch versie blijft; de releasedatum voor die versie zal iets later volgen.

Heb je geen interesse om alle games uit de Crysis franchise te spelen, dan kan je Crysis 2 en Crysis 3 ook in hun geremasterde vorm los aanschaffen. Deze zullen los aangeboden worden voor €29,99 per stuk, wat in vergelijking met de gehele trilogie vrij fors overkomt. Enfin, je hebt genoeg opties, dus je kan zelf bepalen wat je de moeite waard vindt. Deel één is uiteraard al beschikbaar op alle platformen, waarbij de Steam versie spoedig zal volgen.

Het meest opvallende aan dit verhaal is dat de trilogie een uitgave voor de vorige generatie consoles betreft. Geen zorgen, de PlayStation 5 en Xbox Series X|S zullen met een dynamische 4K resolutie de game laten draaien op 60 fps. Althans, dat is wat we ervan mogen geloven, wat we enkel kunnen bevestigen als de definitieve versie in de winkels ligt.

Daarnaast mag je nog andere verbeteringen verwachten, zoals betere lighting, mooiere omgevingen, hogere resolutie textures en een hoop andere grafische upgrades die de Crysis Remastered Trilogy de moeite waard zullen maken op de current-gen consoles. Hieronder kan je wat vergelijkingsmateriaal bekijken tussen de oudere versie en de nieuwe, dit op zowel de PlayStation als Xbox.