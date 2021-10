De Crysis games stonden bekend om hun grafische pracht destijds en dat ze vrij lastig waren om mooi en goed speelbaar te krijgen op een high-end pc. Inmiddels weten we dat deze trilogie opnieuw uitgebracht zal worden, want vanaf 15 oktober kan je opnieuw in je Nanosuit allerlei gevaarlijke situaties trotseren.

De remaster komt op diverse platformen uit en de onderstaande launch trailer laat specifiek de Nintendo Switch versie zien. Wie deze remaster op de handheld van Nintendo wil aanschaffen, kan hieronder een goede indruk krijgen van wat er verwacht mag worden. De trailer toont gameplay uit alle drie de games en het verhaal wordt vliegensvlug in flarden aan je getoond.

Crysis Remasterd Trilogy zal ook verschijnen op de PlayStation 4, Xbox One en pc.