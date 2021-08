Gisteren konden we jullie al de verschillen laten zien tussen de Xbox 360- en de Xbox Series X-versie van de Crysis games. Helaas werd er geen woord gerept over de PlayStation 5, maar daar is verandering in gekomen. De tech guru’s van Digital Foundry zijn namelijk in gesprek gegaan met Crytek en ze hebben de kans gehad om een aantal vragen te stellen.

De Duitse studio wil nog maar eens benadrukken dat de aankomende Crysis Remastered Trilogy niet native op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S consoles zal draaien. In plaats daarvan maken de machines gebruik van de backwards compatibility mogelijkheden. Crytek zal echter wel de extra kracht van de nieuwe consoles gebruiken om zo wat extra pixels op het scherm te pompen.

Zo zal Crysis 2 Remastered op de PlayStation 5 draaien op een resolutie van 1440p en mikken op een framerate van 60 frames per seconde. De Xbox Series X zal volgens Digital Foundry op het gebied van resolutie nog wat hoger uitvallen. Over de Xbox Series S of Nintendo Switch heeft Crytek nog geen uitspraken gedaan.

Crysis Remastered Trilogy moet deze herfst verschijnen, hoewel een exacte releasedatum nog niet is gedeeld. Bij meer informatie lees je dat uiteraard terug op PlaySense. In september vorig jaar werden we getrakteerd op Crysis Remastered, je kunt hier teruglezen wat Patrick daar destijds van vond.