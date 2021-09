De PlayStation Now update voor september is officieel nog niet aangekondigd, maar het ziet er naar uit dat de eerste details gelekt zijn. PlayStation Portal heeft een video online gezet die de volledige line-up van september laat zien en het klinkt allemaal plausibel.

Volgens PlayStation Portal worden de volgende games morgen aan PlayStation Now toegevoegd:

Tekken 7

Final Fantasy VII

Killing Floor 2

Windbound

Ghost of a Tale

Moonlighter

Pathfinder Kingmaker

Naar verwachting maakt Sony later vandaag of anders morgen de september line-up bekend en dan weten we of het bovenstaande lijstje klopt.