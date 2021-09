Via een bericht op het PlayStation Blog heeft ontwikkelaar White Paper Games bekendgemaakt dat Conway: Disapperance at Dahlia View vanaf 2 november verkrijgbaar is. Daarnaast heeft designer Pete Bottomley een aantal details gegeven over de gameplay en de features voor de PlayStation 5.

Volgens Bottomley is Disappearance at Dahlia View een ‘observational thriller’. Je stapt in de schoenen van de gepensioneerde detective Robert Conway, die het mysterie achter het verdwijnen van de achtjarige Charlotte May moet oplossen. Robert kijkt door het raam van z’n woning naar de mensen en de gebeurtenissen in de buurt, en hij past alle puzzelstukjes in elkaar om zo achter de waarheid te komen.

Door middel van de SSD in de PlayStation 5 kun je met een druk op de knop terugkeren naar het Dahlia View landgoed om daar je onderzoek voort te zetten. In de onderstaande trailer kun je zien hoe dit allemaal moet werken.

Conway: Disappearance at Dahlia View is vanaf 2 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.