Asterix & Obelix: Slap Them All! laat nog even op zichzelf wachten, maar dat weerhoudt de Franse uitgever Microïds er niet van om een deal met Albert Rene Editions aan te kondigen voor drie nieuwe Asterix & Obelix games in de komende vijf jaar.

Microïds laat doorschemeren dat het doel van deze nieuwe deal is om de franchise te onderwerpen aan nieuwe genres en zich zo op spelers van alle leeftijden te richten, maar wat deze nieuwe genres dan precies zullen zijn blijft voor nu nog een raadsel.

Alhoewel de drie nieuwe Asterix & Obelix games nog even op zich laten wachten, kan je gelukkig op 25 november al aan de slag met de nieuwste telg uit de serie. Geen idee wat je van die game moet verwachten? Neem dan zeker even een kijkje naar de nieuwste Asterix & Obelix: Slap Them All! trailer.